У колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики у макаронах

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Працівники Чортківської установи виконання покарань на Тернопільщині під час перевірки передач ув'язненим виявили у одній із посилок, імовірно, наркотичну речовину. Заборонений продукт був захований у макаронах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як зазначається у повідомленні, під час перевірки працівники колонії виявили п'ять згортків з порошком білого кольору, схожим на наркотичну речовину.

Працівники в'язниці про свою знахідку повідомили у поліції. З'ясувалося, що посилка була адресована одному із засуджених.

Згортки з невідомою речовиною вилучили та направили на експертизу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили учасників злочинного угруповання, підозрюваних в організації збуту наркотиків у виправній колонії.