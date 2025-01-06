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06 січня 2025, 11:45

На Вінничині чоловік вчинив наругу над меморіалом полеглим воїнам

06 січня 2025, 11:45
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Фото: скриншот/YouTube
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У місті Козятин Вінницької області чоловік вкрав з меморіалу квіти та лампадки, які залишили рідні загиблих українських воїнів

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Вінницької області, передає RegioNews.

У поліції зазначили, що інформацію про цей злочин правоохоронці отримали в інтернеті. Як стало відомо, 3 січня камери спостереження зафіксували чоловіка, який краде з меморіального комплексу кілька лампадок та квіти, які залишили рідні загиблих.

За інформацію поліції, зловмисником виявився 49-річний чоловік, який тимчасово проживає в Козятині. Після затримання правоохоронцям вдалось повернути частину викрадених речей.

За наругу над місцем поховання 49-річному чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

"За цим фактом поліцією розслідується провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 7 років позбавлення волі", – заявили в поліції.

Нагадаємо, поліція розшукує чоловіка, який намагався пошкодити прапорці, встановлені в пам'ять про загиблих військових, на Майдані Незалежності у Києві

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