Пливли до Молдови на надувному човні: на Вінниччині затримали переправника з ухилянтами

фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на березі Дністра двох українців та громадянина Молдови, який хотів переправити їх гумовим човном до сусідньої країни. Порушників виявили за допомогою квадрокоптера

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зловмисниками виявилися мешканці Черкаської та Полтавської областей. Ухилянти домовилися про "послугу" з переправником через соцмережі.

"Маршрут був продуманий до дрібниць: від Києва до прикордоння мандрівники діставались різними транспортними засобами, використовуючи об’їзні шляхи, а останні 20 кілометрів долали пішки. План завершувався сигналом для перевізника, який на гумовому човні мав доставити їх до Молдови", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники за допомогою квадрокоптера виявили рух порушників та зупинили їх.

На фігурантів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Громадянину Молдови оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, 26 грудня на Закарпатті зупинили групу чоловіків, які намагалися переплисти Тису на гумовому човні, щоб потрапити в Угорщину.

Також повідомлялося, що на Буковині на Святвечір затримали чотирьох чоловіків, які збирались втекти до Румунії.