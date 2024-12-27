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27 грудня 2024, 15:08

З Алеї міст-героїв у Києві прибрали Москву та Мінськ

27 грудня 2024, 15:08
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фото: facebook.com/warmuseum.kyiv.ua
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Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви міст Москва та Мінськ і зображення радянської медалі Золота зірка на Алеї міст-героїв у столиці.

Про це повідомила пресслужба музею, передає RegioNews.

"Сьогодні музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок - демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі Золота Зірка на Алеї міст-героїв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували паспорт обстеження стану збереження бронзових накладних елементів медалей Золота зірка і текстових написів і визначили необхідність їх демонтажу та проведення реставрації.

Термін Місто-Герой в СРСР утвердився у 1965 році. Першими містами, які отримали таке звання стали Ленінград (нині - Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград, Київ, Москва.

"Варто зауважити, що не було визначено жодних критеріїв щодо роботи комісій, які ухвалювали рішення про присвоєння звання Місто-Герой. Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою - імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну", - наголосили в музеї.

Нагадаємо, Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про демонтаж пам’ятника матросам Дніпровської військової флотилії 1938 року, встановленого у Крюківському районі міста.

Раніше у Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну. Разом із пам'ятником також продавалися чотири бронзові скульптури та літери, які раніше були на монументі. Їхня стартова ціна — понад 10 мільйонів гривень. Однак охочих купити скульптуру не було.

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