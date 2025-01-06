скріншот із відео

Правоохоронці розшукують чоловіка, який намагався пошкодити прапорці, встановлені в пам'ять про загиблих військових, на Майдані Незалежності у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Поліцейські почали розшуки невідомого після того, як у соцмережах з'явилося відповідне відео. На записі видно, як молодий чоловік обливає запалювальною сумішшю прапорці, встановлені у пам'ять про загиблих військових, та намагається їх підпалити.

Наразі правоохоронці здійснюють заходи для встановлення особи вандала та його затримання.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зруйнував пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам у Сумах.