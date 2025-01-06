На Винничине мужчина надругался над мемориалом павшим воинам

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В городе Казатин Винницкой области мужчина украл из мемориала цветы и лампадки, покинувшие родные погибших украинских воинов

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Винницкой области, передает RegioNews .

В полиции отметили, что информацию об этом преступлении правоохранители получили в Интернете. Как стало известно, 3 января камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который ворует из мемориального комплекса несколько лампадок и цветы, покинувшие родные погибших.

По информации полиции, злоумышленником оказался 49-летний мужчина, временно проживающий в Казатине. После задержания правоохранителям удалось вернуть часть похищенных вещей.

За поругание над местом захоронения 49-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

"По этому факту полицией расследуется производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы", - заявили в полиции.

Напомним, полиция разыскивает мужчину, пытавшегося повредить флажки , установленные в память о погибших военных, на Майдане Незалежности в Киеве