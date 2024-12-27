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27 грудня 2024, 04:16

Вандали у Дніпрі знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу

27 грудня 2024, 04:16
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фото: radiosvoboda.org
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У Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені.

Про це повідомив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Знищення дошки виявила група активістів, які прийшли на місце вшанувати пам’ять Чорновола. Дремлюга зазначив, що наразі невідомо, коли це сталося.

"Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років", – сказав він.

До поліції активісти вирішили не звертатися. Відновити дошку вони планують власними зусиллями. На це знадобиться близько 4,5 тисяч гривень. Оголосили збір коштів, майже половина суми уже зібрана.

Згодом, як зазначив Дремлюга, на цьому місці може бути встановлене погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола. Також активісти ініціюють встановлення пам’ятної дошки Чорноволу на будівлі нинішньої обласної філармонії. Там раніше був Будинок культури залізничників, де збиралися "рухівці" і де В’ячеслав Чорновіл бував особисто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кладовищі у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий злочинець пошкодив пам'ятник полеглому військовому, вистреливши у нього не менше десяти разів.

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