фото: ДПСУ

У пунктах пропуску на Львівщині прикордонники затримали дві пари, які уклали фіктивні шлюби для виїзду за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У "Грушеві" зафіксували відразу дві таких "пари". 43-річний житель Черкащини уклав шлюб з 53-річною землячкою. Пара нібито їхала провідати друга чоловіка у Варшаві.

Інші "молодята" запевняли, що їдуть в Польщу знайомитись з сестрою мами чоловіка. Цікаво, що чоловік майже нічого не знав про свою дружину та навіть не зміг назвати адресу спільного проживання. "Пара" прямувала з Черкас. У супроводі поліції 40-річна жінка та її 24-річний супутник вибули з пункту пропуску.

Ще одне несправжнє подружжя виявили у "Краківці". 47-річний чоловік та 63-річна жінка їхали нібито у Великобританію в гості.

Справжні мотиви одружень тепер будуть зʼясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники викрили псевдоподружжя із Сумщини. Молодик за фіктивний шлюб запропонував дівчині відпочинок у Туреччині та 4000 доларів.