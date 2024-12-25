На Рівненщині легковик виїхав на узбіччя та перекинувся: водій помер
Смертельна ДТП сталася у неділю ввечері, 22 грудня, на вулиці Варшавській у Сарнах. Внаслідок аварії загинув місцевий житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.
За даними слідства, близько 19:25 автомобіль Chevrolet Aveo виїхав на смугу зустрічного руху, після чого перекинувся на узбіччі.
"Керманич отримав травми несумісні з життям: його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники", — йдеться в повідомленні.
Як відомо, легковиком керував 60-річний сарненчанин. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.
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