На Рівненщині легковик виїхав на узбіччя та перекинувся: водій помер

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Смертельна ДТП сталася у неділю ввечері, 22 грудня, на вулиці Варшавській у Сарнах. Внаслідок аварії загинув місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За даними слідства, близько 19:25 автомобіль Chevrolet Aveo виїхав на смугу зустрічного руху, після чого перекинувся на узбіччі.

"Керманич отримав травми несумісні з життям: його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, легковиком керував 60-річний сарненчанин. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.