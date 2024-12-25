В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

фото: ГСЧС

В Винницкой области 25 декабря столкнулись автомобили Geely и Subaru. В результате аварии погибли четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

Авария произошла на дороге между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из салона одного из авто.

Напомним, в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.