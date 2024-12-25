Поблизу Очакова мікроавтобус збив пішохода: чоловік загинув
Смертельна ДТП сталася у неділю ввечері, 22 грудня, на трасі в Миколаївському районі, поблизу повороту на Очаків. Внаслідок аварії пішохід загинув на місці події
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.
За матеріалами слідства, близько 20:00 мікроавтобус Volkswagen Transporter наїхав на чоловіка, який переходив проїзну частину в невстановленому місці.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм 60-річний пішохід загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, 16 грудня під Миколаєвом мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter збив 55-річну жінку-пішохода. Потерпіла загинула на місці ДТП.