У ДТП на Вінниччині загинули троє людей: зіткнулися легковик та вантажівка

фото: ДСНС

У Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася у місті Гайсин. Зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковий автомобіль "Опель", в якому їхали семеро осіб. Одного з пасажирів внаслідок удару викинуло з автомобіля. Він загинув на місці.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

Нагадаємо, вранці 18 грудня на Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці.