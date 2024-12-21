У ДТП на Вінниччині загинули троє людей: зіткнулися легковик та вантажівка
У Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.
Аварія сталася у місті Гайсин. Зіткнули вантажний автомобіль "Вольво" та легковий автомобіль "Опель", в якому їхали семеро осіб. Одного з пасажирів внаслідок удару викинуло з автомобіля. Він загинув на місці.
Працівники ДСНС за допомогою спеціального обладнання деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги. Також вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.
Водій вантажного автомобіля не травмувався.
Нагадаємо, вранці 18 грудня на Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці.