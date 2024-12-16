В Виннице три человека отравились угарным газом
В Виннице спасатели зафиксировали очередные случаи отравления людей угарным газом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В частности, как говорится в сообщении, пострадавшие - люди в возрасте 81, 71 и 59 лет. Их доставили в больницу.
По предварительным данным, причина отравления – неправильно смонтированное газовое оборудование.
В спасательном ведомстве напомнили, что симптомы отравления угарным газом – это головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости и головокружение.
Напомним, недавно в Винницкой области 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детей.
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