На Вінниччині у водоймі виявили тіло людини
Трагедія трапилася в середу, 11 грудня, у селі Скибинці Гайсинського району. Тіло жителя Тростянецької громади з водойми дістали рятувальники
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.
"Як з'ясувалося, загиблим виявився 67-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.
Наразі поліція встановлює причину загибелі чоловіка.
Нагадаємо, 9 грудня у селі Полонисте Голованівського району, що на Кіровоградщині, у річці Ятрань виявили тіло чоловіка 1969 року народження.
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