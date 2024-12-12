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12 грудня 2024, 02:00

На Вінниччині у водоймі виявили тіло людини

12 грудня 2024, 02:00
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Трагедія трапилася в середу, 11 грудня, у селі Скибинці Гайсинського району. Тіло жителя Тростянецької громади з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.

"Як з'ясувалося, загиблим виявився 67-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює причину загибелі чоловіка.

Нагадаємо, 9 грудня у селі Полонисте Голованівського району, що на Кіровоградщині, у річці Ятрань виявили тіло чоловіка 1969 року народження.

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