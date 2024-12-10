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10 грудня 2024, 12:31

На Вінниччині тривають пошуки 15-річної дівчини, яка зникла два тижні тому

10 грудня 2024, 12:31
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фото: поліція
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Поліція не припиняє пошуки 15-річної Аліни Коломійчук, яка зникла два тижні тому в селі Печера Тульчинського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Оперативники переглянули гігабайти відеозаписів з камер спостереження, опитали понад 5000 людей: рідних, друзів та знайомих дівчини, місцевих мешканців і жителів інших населених пунктів, водіїв громадського транспорту, таксі та приватних авто. Правоохоронці продовжують проводити подвірні обходи, перевіряти заклади громадського харчування, магазини, АЗС, кафе, парки, лікарні, вокзали, прибережні зони тощо.

Відомо, що автостопом Аліна доїхала до селища Стрижавка, однак наразі її місцеперебування невідоме.

На момент зникнення дівчина була одягнена у чорну куртку до колін з підкладкою помаранчевого кольору, чорні черевики та сині штани. Носить окуляри.

Усіх, хто бачив Аліну або має якусь інформацію про її місцезнаходження, просять звернутись до поліції за номерами: (067) 256-33-23 або 102. Будь-яка інформація важлива.

Нагадаємо, 26 листопада Аліна Коломійчук вийшла з дому в селі Печера та дотепер не повернулась.

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