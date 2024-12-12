На Винниччине в водоеме обнаружили тело человека
Трагедия произошла в среду, 11 декабря, в селе Скибинцы Гайсинского района. Тело жителя Тростянецкой общины из водоема достали спасатели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.
"Как выяснилось, погибшим оказался 67-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает причину гибели мужчины.
Напомним, 9 декабря в селе Полонистое Головановского района Кировоградской области в реке Ятрань обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.
На Винниччине 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детейВсе новости »
11 декабря 2024, 18:30На Винниччине продолжаются поиски 15-летней девушки, которая пропала две недели назад
10 декабря 2024, 12:31На Полтавщине в водоеме нашли тело мужчины
10 декабря 2024, 05:12
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
На Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козу
12 декабря 2024, 03:15Житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз
12 декабря 2024, 01:29В Киевской области во время пожара погиб мужчина
12 декабря 2024, 01:00На Полтавщине суд вынес пожизненный приговор мужчине, зарубившему топором родителей
12 декабря 2024, 00:34ДТП с грузовиком на Харьковщине: двое погибших, среди пострадавших – ребенок
12 декабря 2024, 00:11В лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет
11 декабря 2024, 23:19"Влюбился", чтобы выехать за границу: на Львовщине разоблачили очередных псевдосупругов
11 декабря 2024, 22:31В Воздушных силах показали, как сбивали ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровщиной
11 декабря 2024, 21:48В Сумской области беременная женщина спасла из пожара троих детей
11 декабря 2024, 21:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?