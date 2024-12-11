На Кіровоградщині у річці виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Кіровоградській області

Трагічна подія сталася вдень 9 грудня у селі Полонисте Голованівського району. Тіло потопельника виявили у річці Ятрань

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Близько 11:15 місцеві мешканці повідомили рятувальникам про потопельника у водоймі. Бійці ДСНС вилучили з річки тіло чоловіка 1969 року народження.

"Причину та обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, у водоймі в селі Тарасівка Полтавської області виявили тіло 53-річного чоловіка.