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09 грудня 2024, 16:52

У Миколаєві в пожежі ледь не постраждали маленькі діти

09 грудня 2024, 16:52
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фото: ДСНС
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Вранці 9 грудня у Миколаєві виникла пожежа в приватному будинку

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В момент виникнення займання в будинку перебували дві дитини 6 та 2 років. Вони самі швидко вийшли на двір. Медики оглянули їх – стан дітей задовільний, на щастя, надихатись продуктами горіння вони не встигли.

Рятувальники загасили пожежу на площі 15 кв.м. Причину її виникнення встановлюють.

Нагадаємо, вранці 9 грудня у Дніпрі горів двоповерховий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили загиблого чоловіка.

пожежа рятувальники Миколаїв діти
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