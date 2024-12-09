фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В момент виникнення займання в будинку перебували дві дитини 6 та 2 років. Вони самі швидко вийшли на двір. Медики оглянули їх – стан дітей задовільний, на щастя, надихатись продуктами горіння вони не встигли.

Рятувальники загасили пожежу на площі 15 кв.м. Причину її виникнення встановлюють.

Нагадаємо, вранці 9 грудня у Дніпрі горів двоповерховий будинок. Під час гасіння рятувальники виявили загиблого чоловіка.