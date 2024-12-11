фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

В течение суток в Винницкой области пять человек, среди которых трое детей, отравились продуктами горения и угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.

Один из инцидентов произошел сегодня утром, 11 декабря, в жилом доме в городе Тульчин.

"В результате пожара продуктами горения отравились 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка. Оба пострадавших бригадой экстренной медицинской помощи госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Также вчера вечером, 10 декабря, в Виннице угарным газом отравились 39-летняя женщина и двое детей — 17 и 5 лет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, 6 декабря в поселке Квасилов Ровенского района три человека отравились угарным газом. В областную больницу госпитализировали двоих мужчин и девушку.