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11 декабря 2024, 18:30

На Винниччине 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детей

11 декабря 2024, 18:30
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фото: ГСЧС Украины в Винницкой области
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В течение суток в Винницкой области пять человек, среди которых трое детей, отравились продуктами горения и угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области, информирует RegioNews.

Один из инцидентов произошел сегодня утром, 11 декабря, в жилом доме в городе Тульчин.

"В результате пожара продуктами горения отравились 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка. Оба пострадавших бригадой экстренной медицинской помощи госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Также вчера вечером, 10 декабря, в Виннице угарным газом отравились 39-летняя женщина и двое детей — 17 и 5 лет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, 6 декабря в поселке Квасилов Ровенского района три человека отравились угарным газом. В областную больницу госпитализировали двоих мужчин и девушку.

госпитализация отравление Винница Винницкая область ГСЧС дети угарный газ
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