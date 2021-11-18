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18 листопада 2021, 13:19

На Вінниччині знайшли трупи чотирьох дітей та двох дорослих

18 листопада 2021, 13:19
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Фото: iз відкритих джерел
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Сьогодні, 18 листопада, у Вінницькій області шестеро людей, включаючи чотирьох дітей, загинули, імовірно, від отруєння чадним газом

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Сьогодні у Вінницькій області, ймовірно, через отруєння чадним газом, загинули четверо дітей і двоє дорослих", - йдеться в повідомленні.

При цьому населений пункт, в якому сталася трагедія, і її обставини не вказуються.

У відомстві зазначають, що пожежі в приватному житловому секторі продовжують забирати життя дітей і закликали громадян потурбуватися про належний протипожежний стан приміщень в осінньо-зимовий період.

Раніше ми писали, що в Дніпрі на вулиці абхазькій стався пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Загинули дві людини.

Вінницька область ДСНС труп діти

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