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17 листопада 2021, 18:55

У дитбудинку сімейного типу на Одещині били дітей

17 листопада 2021, 18:55
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Фото: iз відкритих джерел
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В Одеській області в дитбудинку сімейного типу били дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Болградського районного відділу поліції в Одеській області.

Встановлено, що 53-річна жінка взяла на виховання у створений нею дитячий будинок сімейного типу хлопчиків віком від 11 до 15 років. Однак троє молодших дітей почали тікати з дому, а Востаннє не захотіли туди повертатися.

Як з'ясували правоохоронці, які займалися пошуками підлітків, названа мати била їх разом з 20-річним хлопцем, який до повноліття також був під її опікою.

В даний час молодших дітей розмістили в центрі соціально-психологічної реабілітації. Двоє старших хлопчиків теж не хочуть залишатися під опікою вищеназваної жінки, але поки залишаються в будинку сімейного типу.

Відносно 20-річного хлопця і жінки за домашнє насильство поліцейські склали протоколи за ст.173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, стосовно "матері" складено адміндокументи за ст. 184 за неналежне виконання батьківських обов'язків.

В даний час з сім'єю продовжують працювати фахівці. Питання про доцільність залишення в сім'ї вихованців незабаром вирішить адміністративна комісія із захисту прав дітей.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі мати залишила своїх 9 дітей з речами і свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Жінку знайшли, і вона змушена була пояснити свій вчинок.

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