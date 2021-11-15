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15 листопада 2021, 14:51

На Харківщині більше доби гасять пожежу на сміттєзвалищі, процес ускладнює задимлення

15 листопада 2021, 14:51
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Фото: ДСНС
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У Мерефі Харківської області рятувальники вже більше доби гасять пожежу на звалищі

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

Пожежа виникла 14 листопада на майданчику біля пров. Яковлевського, 18. Рятувальників викликали о 9: 45.

Коли приїхали рятувальники, вогонь охопив 500 кв. м.

"Горіння сміття супроводжувалося щільним задимленням значної території навколо і швидким поширенням вогню по фронту і вглиб", - йдеться в повідомленні.Gorenje.

На гасіння пожежі рятувальники подали 3 ручних пожежних ствола. О 21: 15 вогонь локалізували.

Сьогодні, 15 листопада, пожежу продовжують гасити. Причина виникнення загоряння з'ясовується.

Харківська область ДСНС пожежа

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