На Харківщині більше доби гасять пожежу на сміттєзвалищі, процес ускладнює задимлення
У Мерефі Харківської області рятувальники вже більше доби гасять пожежу на звалищі
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
Пожежа виникла 14 листопада на майданчику біля пров. Яковлевського, 18. Рятувальників викликали о 9: 45.
Коли приїхали рятувальники, вогонь охопив 500 кв. м.
"Горіння сміття супроводжувалося щільним задимленням значної території навколо і швидким поширенням вогню по фронту і вглиб", - йдеться в повідомленні.Gorenje.
На гасіння пожежі рятувальники подали 3 ручних пожежних ствола. О 21: 15 вогонь локалізували.
Сьогодні, 15 листопада, пожежу продовжують гасити. Причина виникнення загоряння з'ясовується.
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