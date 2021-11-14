09:29  14 листопада
За добу коронавірусом захворіли майже 25 тисяч осіб
10:25  14 листопада
Кордон України посилять комплексами Нептун
19:20  14 листопада
Британія готова перекинути в Україну спецназ через загрозу вторгнення Росії
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2021, 17:37

У Дніпрі вибухнула і вигоріла квартира, загинули дві людини

14 листопада 2021, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 14 листопада, в Дніпрі на вулиці Абхазькій сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Загинули дві людини

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

За даними видання "Інформатор", місцеві жителі спочатку почули вибух, після чого з квартири повалив чорний дим.

"Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1977 року народження та жінки, дані щодо якої ще встановлюються.

На місці працювали 11 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

пожежа загиблі ДСНС Дніпро

У Кременчуці спалахнула пожежа на заводі "Укртатнафта"
13 листопада 2021, 17:44
В Одесі на пляжі згорів літній майданчик нічного клубу
10 листопада 2021, 10:37
В Одесі горіла квартира у багатоповерхівці
08 листопада 2021, 16:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua