У Дніпрі вибухнула і вигоріла квартира, загинули дві людини

Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 листопада, в Дніпрі на вулиці Абхазькій сталася пожежа в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Загинули дві людини

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

За даними видання "Інформатор", місцеві жителі спочатку почули вибух, після чого з квартири повалив чорний дим.

"Вогнем знищено речі домашнього вжитку та меблі всередині кімнати. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін квартири. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1977 року народження та жінки, дані щодо якої ще встановлюються.

На місці працювали 11 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.