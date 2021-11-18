В Винницкой области нашли трупы четверых детей и двух взрослых

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Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области шестеро человек, включая четырех детей, погибли, предположительно, от отравления угарным газом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

При этом населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

В ведомстве отмечают, что пожары в частном жилом секторе продолжают уносить жизни детей и призвали граждан побеспокоиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.

Ранее мы писали, что в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.