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18 ноября 2021, 13:19

В Винницкой области нашли трупы четверых детей и двух взрослых

18 ноября 2021, 13:19
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области шестеро человек, включая четырех детей, погибли, предположительно, от отравления угарным газом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

При этом населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

В ведомстве отмечают, что пожары в частном жилом секторе продолжают уносить жизни детей и призвали граждан побеспокоиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.

Ранее мы писали, что в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.

Винницкая область ГСЧС труп дети

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