В Винницкой области нашли трупы четверых детей и двух взрослых
Сегодня, 18 ноября, в Винницкой области шестеро человек, включая четырех детей, погибли, предположительно, от отравления угарным газом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.
При этом населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.
В ведомстве отмечают, что пожары в частном жилом секторе продолжают уносить жизни детей и призвали граждан побеспокоиться о надлежащем противопожарном состоянии помещений в осенне-зимний период.
Ранее мы писали, что в Днепре на улице Абхазской произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Погибли два человека.
В серьезном ДТП на Львовщине пострадали восемь школьниковВсе новости »
17 ноября 2021, 19:46В детдоме семейного типа на Одесчине избивали детей
17 ноября 2021, 18:55На Харьковщине более суток тушат пожар на свалке, процесс осложняет задымление
15 ноября 2021, 14:51
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать