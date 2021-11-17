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17 листопада 2021, 19:46

У серйозній ДТП на Львівщині постраждали вісім школярів

17 листопада 2021, 19:46
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Фото: iз відкритих джерел
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У Львівській області біля села Бишів зіткнулися шкільний автобус з дітьми та вантажівка. Постраждало вісім школярів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Нацполиції.

Аварія сталася о 8: 30, коли автобус віз дітей на навчання. За кермом автобуса перебував 54-річний місцевий житель. Вантажівкою DAF керував 28-річний житель одного з сіл Червоноградського району.

На момент ДТП в автобусі було 12 дітей. 16-річного хлопця госпіталізували. У ДТП постраждали ще семеро неповнолітніх. Їх діагнози встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 КК України). Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Раніше ми писали, що в Харкові розслідують обставини двох аварій на Салтівському шосе. Після першого зіткнення водій спробував сховатися, проте врізався ще в дві машини.

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