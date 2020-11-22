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22 листопада 2020, 13:23 828

У ДТП на Вінниччині загинули троє людей

22 листопада 2020, 13:23 828
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Загиблих довелося діставати спецтехнікою МНС
Загиблих довелося діставати спецтехнікою МНС
Фото: Суспільне
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У ніч з 21 на 22 листопада у Немирові Вінницької області у результаті ДТП загинули троє людей.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Вінницької області.

Попередньо, 31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.

Бійці ДПРЧ-13 м. Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблих громадян з транспортного засобу.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 20 листопада, двоє новообраних місцевих депутатів від "Європейської солідарності" на елітному позашляховику Mercedes G500 намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів.

Вінницька область Немирів ДТП жертва аварія
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