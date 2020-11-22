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22 ноября 2020, 13:23 723

В ДТП на Винничине погибли трое людей

22 ноября 2020, 13:23 723
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Погибших пришлось доставать спецтехникой МЧС
Погибших пришлось доставать спецтехникой МЧС
Фото: Суспильне
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В ночь с 21 на 22 ноября в Немирове Винницкой области в результате ДТП погибли трое людей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Винницкой области.

Предварительно, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника).

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Бойцы ГПСЧ-13 м. Немиров при помощи спецоборудования деблокировали погибших граждан из транспортного средства.

Напомним, в ночь на пятницу, 20 ноября, двое новоизбранных местных депутатов от "Европейской солидарности" на элитном внедорожнике Mercedes G500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов.

Винницкая область Немиров ДТП жертва авария
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