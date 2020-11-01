Стало відоме ім`я нового мера Жмеринки

На цю посаду знову обрали Анатолія Кушніра

На цю посаду знову обрали Анатолія Кушніра

Фото: Вінницька міська рада

Анатолій Кушнір знову посяде крісло міського голови Жмеринки. За нього проголосували 9564 виборців або 62,72% тих, хто взяв участь в голосуванні.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, пише RegioNews.

За даними на сайті ЦВК, це поки що єдиний обраний голова міста обласного значення на Вінниччині.

Таким чином Анатолій Кушнір вдруге обіймає посаду Жмеринського міського голови. На виборах він висувався від "Української Стратегії Гройсмана”.

Здобувши 62,72% голосів виборців, Анатолій Кушнір переміг у першому турі виборів. На другому місці опинилась Ольга Боровська (Політична партія "Сила і Честь”) із 2025 голосами (13,28%), на третьому – Зіновій Трахтенберг (партія "Пропозиція”) із 1099 голосами (7,2%).

Нагадаємо, Новообраний мер Білгород-Дністровського захворів коронавірусом. Через це довелося відкласти прийняття присяги нового міського голови.