Стало известно имя нового мэра Жмеринки

На эту должность вновь избрали Анатолия Кушнира

На эту должность вновь избрали Анатолия Кушнира

Фото: Винницкий городской совет

Анатолий Кушнир снова займет кресло городского головы Жмеринки. За него проголосовали 9564 избирателей или 62,72% тех, кто принял участие в голосовании.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет RegioNews.

По данным на сайте ЦИК, это пока что единственный избранный глава города областного значения в Винницкой области.

Таким образом Анатолий Кушнир второй раз занимает должность Жмеринского городского головы. На выборах он выдвигался от "Украинской Стратегии Гройсмана”.

Получив 62,72% голосов избирателей, Анатолий Кушнир победил в первом туре выборов. На втором месте оказалась Ольга Боровская (Политическая партия "Сила и Честь”) с 2025 голосами (13,28%), на третьем – Зиновий Трахтенберг (партия "Пропозиция”) с 1099 голосами (7,2%).

Напомним, Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел коронавирусом. Из-за этого пришлось отложить принятие присяги нового городского головы.