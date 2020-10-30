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30 жовтня 2020, 18:08 55

На Вінниччині чиновники війського лісгоспу незаконно продали деревини на 260 тисяч гривень

30 жовтня 2020, 18:08 55
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Чиновникам лісництва повідомлено про підозру
Чиновникам лісництва повідомлено про підозру
Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала у Вінницькій області факти незаконної вирубки лісових насаджень на території, яка належить Міністерству оборони.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними розслідування, посадовці військового лісгоспу, у тому числі головний інженер, нелегально продавали цінні породи дерев з території відомчого об’єкту.

Для проведення оборудки фігуранти вносили недостовірні відомості до звітів щодо кількості і санітарного стану деревини. Необліковану лісосировину реалізовували представникам місцевих комерційних структур.

Встановлено, що протиправна діяльність посадовців призвела до збитків держбюджету на суму понад 260 тисяч грн.

Головному інженеру лісництва та його підлеглому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудок.

Нагадаємо, днями на Хмельниччині вандали знищили молодого лісу на 100 тисяч гривень.

ліс СБУ кримінальна справа збитки Вінницька область
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