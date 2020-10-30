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30 жовтня 2020, 16:21 3

На Одещині експортери зерна не сплатили до бюджету понад 4 мільйони гривень податків

30 жовтня 2020, 16:21 3
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Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру
Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру
Фото: СБУ
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На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, оборудку організував одеський підприємець. Для прикриття незаконної діяльності він заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно комерсант закуповував за готівку у місцевих виробників сільгосппродукції та без відображення у податковій звітності постачав іноземним фірмам.

Через незаконні оборудки державний бюджет недоотримав понад 4 млн грн обов’язкових платежів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Нагадаємо, в Одесі затримали партію кокаїну з Південної Америки на $10 мільйонів.

Одеська область зерно експорт податки СБУ
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