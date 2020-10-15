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15 жовтня 2020, 17:19 2

На Хмельниччині вандали знищили молодого лісу на 100 тисяч гривень

15 жовтня 2020, 17:19 2
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На новозасадженій ділянці невідомі витягли з корінням 3-річні деревця модрини та порозкидали їх довкола
На новозасадженій ділянці невідомі витягли з корінням 3-річні деревця модрини та порозкидали їх довкола
Фото: ДП "Славутський лісгосп"
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У Славуті Хмельницької області вандали знищили молоді саджанці модрини європейської на майже 100 тисяч грн

Про це повідомила пресслужба ДП "Славутський лісгосп", пише RegioNews.

Акт вандалізму зафіксували на території лісництва Теребіжі ДП "Славутський лісгосп" цими вихідними.

Невідомі люди з усієї ділянки повитягували з корінням трьохрічні саджанці модрини європейської та порозкидали їх по усій площі. Розчаруванню нашому немає меж, адже затрачено багато людських сил на посадку та догляди у лісових масивах", – йдеться у повідомленні лісівників.

Шкода, нанесена лісовому господарству, сягає понад 91 тисячу грн. Знищення та пошкодження лісових культур призначених під лісовідновлення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 30-60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ст.65 КУпАП), але поки зловмисників не знайшли і штрафувати за знищений ліс нема кого.

Нагадаємо, на Житомирщині вандали вивезли із заказника понад 100 ящиків моху

ліс Хмельницька область вандалізм вандали дерева Славута
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