На Винниччине чиновники военного лесхоза незаконно продали древесины на 260 тысяч гривен
Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факты незаконной вырубки лесных насаждений на территории, которая принадлежит Министерству обороны.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
По данным расследования, должностные лица военного лесхоза, в том числе главный инженер, нелегально продавали ценные породы деревьев с территории ведомственного объекта.
Для проведения сделки фигуранты вносили недостоверные сведения в отчеты о количестве и санитарного состояния древесины. Неучтенное лесосырье реализовывали представителям местных коммерческих структур.
Установлено, что противоправная деятельность должностных лиц привела к убыткам госбюджета на сумму свыше 260 тысяч грн.
Главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.
Напомним, на днях в Хмельницкой области вандалы уничтожили молодого леса на 100 тысяч гривен.