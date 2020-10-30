На Винниччине чиновники военного лесхоза незаконно продали древесины на 260 тысяч гривен

Чиновникам лесничества сообщено о подозрении

Чиновникам лесничества сообщено о подозрении

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факты незаконной вырубки лесных насаждений на территории, которая принадлежит Министерству обороны.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным расследования, должностные лица военного лесхоза, в том числе главный инженер, нелегально продавали ценные породы деревьев с территории ведомственного объекта.

Для проведения сделки фигуранты вносили недостоверные сведения в отчеты о количестве и санитарного состояния древесины. Неучтенное лесосырье реализовывали представителям местных коммерческих структур.

Установлено, что противоправная деятельность должностных лиц привела к убыткам госбюджета на сумму свыше 260 тысяч грн.

Главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

Напомним, на днях в Хмельницкой области вандалы уничтожили молодого леса на 100 тысяч гривен.