Голова Херсонської ОДА звернувся до СБУ через відкриття у Каховці пам'ятника радянському маршалу
Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв розпорядився демонтувати пам’ятний знак, встановлений у Каховці Херсонської області на часть радянського маршала Василя Блюхера.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис Юрія Гусєва у Facebook.
Він також звернувся до СБУ щодо порушення чинного законодавства та ініціював службове розслідування стосовно участі у церемонії відкриття посадовців РДА.
Це пряме порушення Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Сьогодні за моїм рішенням цю, так звану, пам’ятну дошку демонтовано, - написав Юрій Гусєв. - Херсонщина була, є і завжди буде Україною!
Днями у Каховці відбулась подія, яка виходить не лише за рамки діючого законодавства, а й стане обєктом особливої уваги...Posted by Юрій Гусєв on Friday, October 30, 2020
Нагадаємо, 29 жовтня СБУ викрила в Києві одного з командирів бойовиків "ЛНР"