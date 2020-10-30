Голова Херсонської ОДА звернувся до СБУ через відкриття у Каховці пам'ятника радянському маршалу

Також Юрій Гусєв ініціював службове розслідування щодо участі в церемонії відкриття посадовця РДА

Також Юрій Гусєв ініціював службове розслідування щодо участі в церемонії відкриття посадовця РДА

Фото з відкритих джерел

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв розпорядився демонтувати пам’ятний знак, встановлений у Каховці Херсонської області на часть радянського маршала Василя Блюхера.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис Юрія Гусєва у Facebook.

Він також звернувся до СБУ щодо порушення чинного законодавства та ініціював службове розслідування стосовно участі у церемонії відкриття посадовців РДА.

Це пряме порушення Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Сьогодні за моїм рішенням цю, так звану, пам’ятну дошку демонтовано, - написав Юрій Гусєв. - Херсонщина була, є і завжди буде Україною!

Днями у Каховці відбулась подія, яка виходить не лише за рамки діючого законодавства, а й стане обєктом особливої уваги... Posted by Юрій Гусєв on Friday, October 30, 2020

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