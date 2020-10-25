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25 жовтня 2020, 21:47 19

Екзит-пол: Руслан Марцінків, набравши понад 85% голосів, перемагає у Івано-Франківську

25 жовтня 2020, 21:47 19
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Партія "Свобода", яку він представляє, матиме більшість у міській та обласній радах
Партія "Свобода", яку він представляє, матиме більшість у міській та обласній радах
Фото з відкритих джерел
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Руслан Марцінків із поки що рекордними для цьогорічних виборів мера 86,1% голосів упевнено перемагає на виборах мера в Івано-Франківську, а місцева «Свобода» сформує більшість як у обласній, такі і в міській раді.

Опитування в Івано-Франківську проводила соціологічна група Олега Головенського, інформує RegioNews з посиланням на місцеве видання"Галка”.

За результатами опитувань, мером міста ще в першому турі стає чинний міський голова Руслан Марцінків. У нього – 86,1% голосів. Друге місце займає Петро Шкутяк – 6,9%, третє – Наталія Сербин – 3,9%. На четвертому місці розташовується Олександр Богачов з 2,4% голосів. Останнім іде Василь Стефанишин – 0,6%.

Крім того, за попередніми даними, в новообраній міській раді може бути лише дві партії - ВО "Свобода" - 66,29% і "Європейська солідарність" - 16,74%. На межі проходження до облради опинилася ВО "Батьківщина" - 4,76% і "Слуга народу" - 3,81. Решта партій не долають 3-відсотковий бар`єр.

Аналогічна ситуація спостерігається і на виборах до міської ради, де точно проходять "ЄС" і "Свобода", а решта партій – на межі проходження.

Нагадаємо, Екзит-пол: Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі.

вибори Івано-Франківськ мер облрада горсовет Марцінків Руслан ВО Свобода
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