Экзит-пол: "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице
Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы
Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы
В Виннице на местных выборах прогнозируемо побеждают Сергей Моргунов и «Украинская стратегия Гройсмана», которая будет иметь большинство в Винницком облсовете.
Такие данные экзит-пола Комитета избирателей Украины, пишет RegioNews.
На выборах городского головы результаты следующие:
Сергей Моргунов – 68,9 %;
Сергей Кудлаенко – 13,2 %;
Сергей Борзов – 7,4.
Результаты экзит-пола в Винницкий областной совет:
"Украинская Стратегия Гройсмана” – 53,9 %;
"Европейская Солидарность” – 16,2 %;
"Слуга Народа” – 9,2%.
Напомним, экзит-пол Руслан Марцинкив, набрав более 85% голосов, побеждает в Ивано-Франковске.
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