17:58  25 октября
Верховная Рада планирует 3 ноября возобновить работу в пленарном режиме
20:07  25 октября
Местные выборы в Украине признают состоявшимися в целом - КИУ
17:34  25 октября
Сутки в ООС: на Донбассе в день выборов наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 22:03 12

Экзит-пол: "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице

25 октября 2020, 22:03 12
Читайте також українською мовою
Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы
Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Виннице на местных выборах прогнозируемо побеждают Сергей Моргунов и «Украинская стратегия Гройсмана», которая будет иметь большинство в Винницком облсовете.

Такие данные экзит-пола Комитета избирателей Украины, пишет RegioNews.

На выборах городского головы результаты следующие:

Сергей Моргунов – 68,9 %;

Сергей Кудлаенко – 13,2 %;

Сергей Борзов – 7,4.

Результаты экзит-пола в Винницкий областной совет:

"Украинская Стратегия Гройсмана” – 53,9 %;

"Европейская Солидарность” – 16,2 %;

"Слуга Народа” – 9,2%.

Напомним, экзит-пол Руслан Марцинкив, набрав более 85% голосов, побеждает в Ивано-Франковске.

выборы мэр Винница Моргунов Сергей Владимир Гройсман экзит-пол
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Экзит-пол: Руслан Марцинкив, набрав более 85% голосов, побеждает в Ивано-Франковске
25 октября 2020, 21:47
В Черкассах будет второй тур выборов мэра - результаты экзит-пола
25 октября 2020, 21:39
Экзит-пол: Владимир Буряк побеждает на выборах в Запорожье
25 октября 2020, 21:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »