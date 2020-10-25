Экзит-пол: "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице

Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы

Сергей Моргунов сохраняет кресло мэра Винницы

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В Виннице на местных выборах прогнозируемо побеждают Сергей Моргунов и «Украинская стратегия Гройсмана», которая будет иметь большинство в Винницком облсовете.