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23 вересня 2020, 15:16 8

Заступнику мера Черкас в один день подарували дві іномарки

23 вересня 2020, 15:16 8
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Фактично подарованими автівками Юрій Ботнар користується ще від початку року
Фактично подарованими автівками Юрій Ботнар користується ще від початку року
Фото: 112 Україна
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Заступнику міського голови Черкас Юрію Ботнару в один день подарували дві дорогі автівки.

Про це свідчить форма змін в декларації подана посадовцем, пише RegioNews.

Так, 11 вересня, Юрій Ботнар набув у власність автомобілі BMW X5 2011 року випуску та MERCEDES-BENZ CLA 250 2015 року випуску.

Обидві машини посадовець отримав у подарунок від свого батька Андрія Ботнара. Останній набув права власності на вказані автівки: BMW — у червні 2019 року; MERCEDES-BENZ — у липні 2020 року.

Фактично ж Юрій Ботнар користувався автомобілем BMW X5 щонайменше з січня цього року, про що свідчить притягнення його до адмінвідповідальності за результатами ДТП, пише видання Кропива.

Також відомо, що автомобілем MERCEDES-BENZ користується дружина посадовця.

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Черкаси мер заступник авто Декларація
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