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17 серпня 2020, 16:18 1

Мер Гайсина Анатолій Гук приєднався до команди Гройсмана

17 серпня 2020, 16:18 1
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На виборах Анатолій Гук підтримуватиме "Українську стратегію Гройсмана"
На виборах Анатолій Гук підтримуватиме "Українську стратегію Гройсмана"
На фото: Анатолій Гук (Укрінформ)
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Міський голова Гайсина Анатолій Гук долучився до «Української Стратегії Гройсмана».

Про це пише RegioNews з посиланням на Вінницькі вісті.

В "Українській Стратегії Гройсмана" очільник гайсинської громади вбачає однодумців і досвідчених фахівців.

Команда Володимира Гройсмана показала свій рівень, створивши й реалізувавши "Стратегію-2020" для обласного центру - Вінниці. Тепер ми маємо шанс поширити досвід позитивних напрацювань і на Гайсинську ОТГ. А це краще зробити спільними зусиллями, разом, – пояснив Анатолій Гук мотиви свого рішення.

Нагадаємо, 15 липня голова Вінницької ОДА Борзов посварився з мером Гайсина Гуком через реконструкцію дитсадка. На захист Анатолія Гука тоді виступили попередні очільники ОДА Валерій Коровій і Владислав Скальський.

вибори мер Вінницька область Володимир Гройсман Гайсин
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