Мер Гайсина Анатолій Гук приєднався до команди Гройсмана

На виборах Анатолій Гук підтримуватиме "Українську стратегію Гройсмана"

На виборах Анатолій Гук підтримуватиме "Українську стратегію Гройсмана"

На фото: Анатолій Гук (Укрінформ)

Про це пише RegioNews з посиланням на Вінницькі вісті.

В "Українській Стратегії Гройсмана" очільник гайсинської громади вбачає однодумців і досвідчених фахівців.

Команда Володимира Гройсмана показала свій рівень, створивши й реалізувавши "Стратегію-2020" для обласного центру - Вінниці. Тепер ми маємо шанс поширити досвід позитивних напрацювань і на Гайсинську ОТГ. А це краще зробити спільними зусиллями, разом, – пояснив Анатолій Гук мотиви свого рішення.

Нагадаємо, 15 липня голова Вінницької ОДА Борзов посварився з мером Гайсина Гуком через реконструкцію дитсадка. На захист Анатолія Гука тоді виступили попередні очільники ОДА Валерій Коровій і Владислав Скальський.