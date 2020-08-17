Проти мера Одеси Труханова не закрили жодної справи - Холодницький

Справи знаходяться в судах на розгляді

Справи знаходяться в судах на розгляді

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо справи заводу "Краян": ви знаєте, що Одеський суд ухвалив виправдувальний вирок. Ще минулого року були активні спроби сторони захисту, щоб заслухати цю справу в Апеляційному суді Одеської області й таким чином посилити цей вирок. Цього їм зробити не вдалося – наразі справа перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Як мені доповідають прокурори, там уже дійшли до дебатів, і я думаю, що у вересні ми вже побачимо рішення Апеляційної палати ВАКС: задовольнять чи ні нашу апеляційну скаргу", - сказав Холодницький.

Він додав, що це ж стосується й інших справ проти мера Одеси.

Щодо інших справ: є кілька справ і стосовно недекларування, які перебувають у судах, і були оголошені підозри. Слідство триває, жодну з цих справ не закрито", - підкреслив Холодницький.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси і за даними соцдослідження компанії "РЕЙТИНГ".