Проти мера Одеси Труханова не закрили жодної справи - Холодницький
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що жодна кримінальна справа, яку розслідує Національне антикорупційне бюро при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно мера Одеси Геннадія Труханова не закрита.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо справи заводу "Краян": ви знаєте, що Одеський суд ухвалив виправдувальний вирок. Ще минулого року були активні спроби сторони захисту, щоб заслухати цю справу в Апеляційному суді Одеської області й таким чином посилити цей вирок. Цього їм зробити не вдалося – наразі справа перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Як мені доповідають прокурори, там уже дійшли до дебатів, і я думаю, що у вересні ми вже побачимо рішення Апеляційної палати ВАКС: задовольнять чи ні нашу апеляційну скаргу", - сказав Холодницький.
Він додав, що це ж стосується й інших справ проти мера Одеси.
Щодо інших справ: є кілька справ і стосовно недекларування, які перебувають у судах, і були оголошені підозри. Слідство триває, жодну з цих справ не закрито", - підкреслив Холодницький.
Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси і за даними соцдослідження компанії "РЕЙТИНГ".