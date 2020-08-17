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17 августа 2020, 16:18

Мэр Гайсина Анатолий Гук присоединился к команде Гройсмана

17 августа 2020, 16:18
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На выборах Анатолий Гук поддерживать "Украинскую стратегию Гройсмана"
На выборах Анатолий Гук поддерживать "Украинскую стратегию Гройсмана"
На фото: Анатолий Гук (Укринформ)
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Городской голова Гайсина Анатолий Гук присоединился к «Украинской Стратегии Гройсмана».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Винницкие вести.

В "Украинской Стратегии Гройсмана" глава гайсинской общины видит единомышленников и опытных специалистов.

Команда Владимира Гройсмана показала свой уровень, создав и реализовав "Стратегию-2020" для областного центра - Винницы. Теперь мы имеем шанс распространить опыт положительных наработок и на Гайсинскую ОТГ. А это лучше сделать совместными усилиями, вместе, – пояснил Анатолий Гук мотивы своего решения.

Напомним, 15 июля председатель Винницкой ОГА Борзов поссорился с мэром Гайсина Гуком за реконструкцию детсада. На защиту Анатолия Гука тогда выступили предыдущие руководители ОГА Валерий Коровий и Владислав Скальский.

выборы мэр Винницкая область Владимир Гройсман Гайсин
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