Мэр Гайсина Анатолий Гук присоединился к команде Гройсмана
Городской голова Гайсина Анатолий Гук присоединился к «Украинской Стратегии Гройсмана».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Винницкие вести.
В "Украинской Стратегии Гройсмана" глава гайсинской общины видит единомышленников и опытных специалистов.
Команда Владимира Гройсмана показала свой уровень, создав и реализовав "Стратегию-2020" для областного центра - Винницы. Теперь мы имеем шанс распространить опыт положительных наработок и на Гайсинскую ОТГ. А это лучше сделать совместными усилиями, вместе, – пояснил Анатолий Гук мотивы своего решения.
Напомним, 15 июля председатель Винницкой ОГА Борзов поссорился с мэром Гайсина Гуком за реконструкцию детсада. На защиту Анатолия Гука тогда выступили предыдущие руководители ОГА Валерий Коровий и Владислав Скальский.