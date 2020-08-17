Мэр Гайсина Анатолий Гук присоединился к команде Гройсмана

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Винницкие вести.

В "Украинской Стратегии Гройсмана" глава гайсинской общины видит единомышленников и опытных специалистов.

Команда Владимира Гройсмана показала свой уровень, создав и реализовав "Стратегию-2020" для областного центра - Винницы. Теперь мы имеем шанс распространить опыт положительных наработок и на Гайсинскую ОТГ. А это лучше сделать совместными усилиями, вместе, – пояснил Анатолий Гук мотивы своего решения.