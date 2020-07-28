Ексголова Вінницької ОДА Скальський йде на вибори в команді Гройсмана

Через півтора місяці після звільнення Владислав Скальський визначився, чим займатиметься далі

Через півтора місяці після звільнення Владислав Скальський визначився, чим займатиметься далі

Фото з відкритих джерел

Скальський долучився до проєкту "Стратегія 2030". Саме під цим "брендом" експрем'єр Володимир Гройсман веде команду на місцеві вибори.

Про це Владислав Скальський написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мої літні канікули закінчились, повертаюсь до роботи. Тим більше, що на Вінниччині в самому розпалі такий важливий проєкт - формування Стратегії 2030 області та кожної громади", - розповів ексголова Вінницької ОДА.

Стратегія 2030 - це ініціатива Володимира Гройсмана, яку планують реалізувати в масштабах Вінницької області. Вона побудована за зразком Стратегії-2020, яка доволі успішно реалізована в обласному центрі – місті Вінниці.

Я радий бути членом команди, яка хоче змінювати життя громад не на білбордах або в соцмережах, а в реальному житті, яка переконана, що потужне місцеве самоврядування – це можливість змінювати і розвивати країну. Не можу стояти осторонь, коли економічні питання програють політичним, коли рішення приймаються виключно з огляду на популярність або непопулярність реформ. Тож продовжую працювати над тим, що завжди мені було близьким, але в новій ролі!", - резюмував Скальський.

Друзі, привіт! Мої літні канікули закінчились, повертаюсь до роботи. Тим більше, що на Вінниччині в самому розпалі... Опубліковано Владислав Скальський Понеділок, 27 липня 2020 р.

Нагадаємо, 12 червня президент Зеленський звільнив Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА і призначив на цю посаду колишнього керівника ДУС Сергія Борзова.