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28 липня 2020, 14:40 4

Ексголова Вінницької ОДА Скальський йде на вибори в команді Гройсмана

28 липня 2020, 14:40 4
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Через півтора місяці після звільнення Владислав Скальський визначився, чим займатиметься далі
Фото з відкритих джерел
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Скальський долучився до проєкту "Стратегія 2030". Саме під цим "брендом" експрем'єр Володимир Гройсман веде команду на місцеві вибори.

Про це Владислав Скальський написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мої літні канікули закінчились, повертаюсь до роботи. Тим більше, що на Вінниччині в самому розпалі такий важливий проєкт - формування Стратегії 2030 області та кожної громади", - розповів ексголова Вінницької ОДА.

Стратегія 2030 - це ініціатива Володимира Гройсмана, яку планують реалізувати в масштабах Вінницької області. Вона побудована за зразком Стратегії-2020, яка доволі успішно реалізована в обласному центрі – місті Вінниці.

Я радий бути членом команди, яка хоче змінювати життя громад не на білбордах або в соцмережах, а в реальному житті, яка переконана, що потужне місцеве самоврядування – це можливість змінювати і розвивати країну.

Не можу стояти осторонь, коли економічні питання програють політичним, коли рішення приймаються виключно з огляду на популярність або непопулярність реформ. Тож продовжую працювати над тим, що завжди мені було близьким, але в новій ролі!", - резюмував Скальський.

Друзі, привіт! Мої літні канікули закінчились, повертаюсь до роботи. Тим більше, що на Вінниччині в самому розпалі...

Опубліковано Владислав Скальський Понеділок, 27 липня 2020 р.

Нагадаємо, 12 червня президент Зеленський звільнив Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА і призначив на цю посаду колишнього керівника ДУС Сергія Борзова.

вибори Вінниця Вінницька область Скальський Владислав Володимир Гройсман
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