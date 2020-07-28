У Вінницькій лікарні імені Пирогова зафіксували спалах коронавірусу
Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів
Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів
У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова виявили спалах Covid-19.
Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews.
За словами Борзова, захворювання виявили в 11 медичних працівників та 14 пацієнтів лікарні.
Голова облдержадміністрації зазначив, що було зроблено 294 ПЛР-тести, із них 25 виявилися позитивними.
Борзов також повідомив, що Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області, тому з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 знову почали перевозити до Калинівської лікарні.
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