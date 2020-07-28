У Вінницькій лікарні імені Пирогова зафіксували спалах коронавірусу

Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів

Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів

Фото: flickr

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews.

За словами Борзова, захворювання виявили в 11 медичних працівників та 14 пацієнтів лікарні.

Голова облдержадміністрації зазначив, що було зроблено 294 ПЛР-тести, із них 25 виявилися позитивними.

Борзов також повідомив, що Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області, тому з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 знову почали перевозити до Калинівської лікарні.

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Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб.