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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 10:53 5

У Вінницькій лікарні імені Пирогова зафіксували спалах коронавірусу

28 липня 2020, 10:53 5
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Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів
Загалом в лікарні виявлено 25 хворих COVID-19 лікарів та пацієнтів
Фото: flickr
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У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова виявили спалах Covid-19.

Про це у Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає RegioNews.

За словами Борзова, захворювання виявили в 11 медичних працівників та 14 пацієнтів лікарні.

Голова облдержадміністрації зазначив, що було зроблено 294 ПЛР-тести, із них 25 виявилися позитивними.

Борзов також повідомив, що Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області, тому з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 знову почали перевозити до Калинівської лікарні.

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