На виборах мера Тернополя найбільші шанси має чинний міський голова Надал - РЕЙТИНГ

Кандидата від партії "Слуга народу" підтримали б лише лише 6,5%

Кандидата від партії "Слуга народу" підтримали б лише лише 6,5%

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У рейтингу політичних сил на виборах до Тернопільської міської ради лідерами є «Свобода», яку підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, та «Євросолідарність», за яку голосуватимуть 20,7%.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані соціологічної групи РЕЙТИНГ.

Щодо інших партій, які мають шанси потрапити до Тернопільської міської ради, то "Слугу народу" підтримують 13,9%, "Батьківщину" – 7,3%, "Голос" – 7,0%, Українську галицьку партію – 5,2%, "Силу людей" – 4,3%, "Громадянську позицію" – 3,7%, "Самопоміч" – 3,3%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%.

Серед кандидатів на мера лідером у рейтингу є Сергій Надал, якого готові підтримати 66,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів – значно нижчий. Так, 6,5% могли б підтримати кандидата від "Слуги народу" коміка Віктора Гевка, 5,9% – Віктора Овчарука, 4,5% – Михайла Ратушняка, 4,4% – Максима Черкашина.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Сергія Надала та інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу.

Нагадаємо, Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси – РЕЙТИНГ