Экс-глава Винницкой ОГА Скальский идет на выборы в команде Гройсмана

Через полтора месяца после увольнения Владислав Скальский определился, чем будет заниматься дальше

Через полтора месяца после увольнения Владислав Скальский определился, чем будет заниматься дальше

Фото из открытых источников

Скальский присоединился к проекту "Стратегия 2030". Именно под этим "брендом" экс-премьер Владимир Гройсман ведет команду на местные выборы.

Об этом Владислав Скальский написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мои летние каникулы закончились, возвращаюсь к работе. Тем более, что на Виннитчине в самом разгаре такой важный проект - формирование Стратегии 2030 области и каждой общины", - рассказал экс-глава Винницкой ОГА.

Стратегия 2030 - это инициатива Владимира Гройсмана, которую планируют реализовать в масштабах Винницкой области. Она построена по образцу Стратегии-2020, которая довольно успешно реализована в областном центре – городе Виннице.

Я рад быть членом команды, которая хочет изменить жизнь общин не на билбордах или в соцсетях, а в реальной жизни, которая убеждена, что сильное местное самоуправление – это возможность изменять и развивать страну. Не могу стоять в стороне, когда экономические вопросы проигрывают политическим, когда решения принимаются исключительно с оглядкой на популярность или непопулярность реформ. Поэтому продолжаю работать над тем, что мне всегда было близко, но в новой роли!", - резюмировал Скальский.

Друзья, привет! Мои летние каникулы закончились, возвращаюсь к работе. Тем более, что на Виннитчине в самом разгаре... Опубликовано Владислав Скальский Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, 12 июня президент Зеленский уволил Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА и назначил на эту должность бывшего руководителя ГУД Сергея Борзова.