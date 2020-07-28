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28 июля 2020, 14:40 6

Экс-глава Винницкой ОГА Скальский идет на выборы в команде Гройсмана

28 июля 2020, 14:40 6
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Через полтора месяца после увольнения Владислав Скальский определился, чем будет заниматься дальше
Через полтора месяца после увольнения Владислав Скальский определился, чем будет заниматься дальше
Фото из открытых источников
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Скальский присоединился к проекту "Стратегия 2030". Именно под этим "брендом" экс-премьер Владимир Гройсман ведет команду на местные выборы.

Об этом Владислав Скальский написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мои летние каникулы закончились, возвращаюсь к работе. Тем более, что на Виннитчине в самом разгаре такой важный проект - формирование Стратегии 2030 области и каждой общины", - рассказал экс-глава Винницкой ОГА.

Стратегия 2030 - это инициатива Владимира Гройсмана, которую планируют реализовать в масштабах Винницкой области. Она построена по образцу Стратегии-2020, которая довольно успешно реализована в областном центре – городе Виннице.

Я рад быть членом команды, которая хочет изменить жизнь общин не на билбордах или в соцсетях, а в реальной жизни, которая убеждена, что сильное местное самоуправление – это возможность изменять и развивать страну.

Не могу стоять в стороне, когда экономические вопросы проигрывают политическим, когда решения принимаются исключительно с оглядкой на популярность или непопулярность реформ. Поэтому продолжаю работать над тем, что мне всегда было близко, но в новой роли!", - резюмировал Скальский.

Друзья, привет! Мои летние каникулы закончились, возвращаюсь к работе. Тем более, что на Виннитчине в самом разгаре...

Опубликовано Владислав Скальский Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, 12 июня президент Зеленский уволил Владислава Скальского с должности председателя Винницкой ОГА и назначил на эту должность бывшего руководителя ГУД Сергея Борзова.

выборы Винница Винницкая область Скальский Владислав Владимир Гройсман
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