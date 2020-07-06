У Сумах представили нового заступника голови ОДА

Ним став колишній заступник міського голови Білої Церкви Сергій Пахольчук

Ним став колишній заступник міського голови Білої Церкви Сергій Пахольчук

Фото: Сумська ОДА

Про це пише Regionews.

Сергій Іванович – професіонал своєї справи, і я сподіваюся, що саме на цій посаді він зможе зробити багато хорошого для нашої області, – зазначив голова Сумської ОДА.

Сергій Пахольчук відповідатиме за житлово-комунальне господарство області.

Я ставлю йому завдання: зробити все можливе, щоб відкоригувати в бік зменшення тарифи, щоб жителі Сумщини дихали свіжим повітрям, пили якісну воду, а в область були залучені інвестиції на ремонт каналізаційних мереж, систем водопостачання тощо", - повідомив Роман Грищенко.

Довідка:

Сергій Пахольчук народився 3 липня 1972 року в Донецьку. У 1995 році закінчив Донбаську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю "Водопостачання, каналізація, охорона та раціональне використання водних ресурсів", кваліфікація – інженер-будівельник.

Працював в ДКП "Донецькміськводоканал", директором ТОВ "Донпобутсервіс" (м. Донецьк), директором ТОВ "БКФ "Укрбудсервіс" (м. Донецьк), начальником виробничо-технічного відділу управління КП "Макіївський міськводоканал" (м. Макіївка).

З грудня 2011 до листопада 2014 року – начальник відділу розрахунку ефективності використання енергетичних ресурсів Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, м. Київ

З листопада 2014 до травня 2016 року – заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики – начальник управління інженерних систем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, м. Київ.

З травня до липня 2016 р. – виконуючий повноваження начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, м. Біла Церква Київської області.

З липня 2016 до вересня 2017 року – заступник міського голови Білоцерківської міської ради, м. Біла Церква Київської області.

З лютого 2018 року по травень 2020 року надавав консультаційні послуги Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо впровадження реформ в Україні відповідно до укладеного договору з Громадською спілкою "Фонд підтримки реформ в Україні", як фізична особа-підприємець.

З березня 2020 року призначений радником голови Сумської обласної державної адміністрації на громадських засадах з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, минулого тижня голова Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента Зеленського за незадовільну кадрову політику щодо підбору голів РДА в області.