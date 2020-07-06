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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 18:34 10

Стало відомо, хто буде виконувати обов'язки голови АМКУ

06 липня 2020, 18:34 10
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Ольга Піщанська обіймала посаду першої заступниці голови відомства
Ольга Піщанська обіймала посаду першої заступниці голови відомства
Фото: Facebook
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Із 6 липня тимчасово виконувати обов'язки голови АМКУ буде  Ольга Піщанська.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, передає RegioNews.

Від сьогодні в.о. Голови АМКУ є Перша заступниця Голови - державна уповноважена Ольга Піщанська", - йдеться у повідомленні.

Указом президента України від 2 вересня 2019 року вона була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.

Тоді ж журналісти проекту "Наші гроші" писали, що Ольга Піщанська очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли уже колишній голова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Із детальною біографією нової очільниці відомства можна ознайомитись на сайті АМКУ.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада відправила у відставку голову АМКУ Терентьєва.

призначення АМКУ голова Юрій Терентьєв Ольга Піщанська
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