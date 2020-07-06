Голова Черкаської ОДА Боднар анонсував звільнення окремих голів РДА

За визначенням очільника області деякі керівники РДА "заступили за червону лінію"

За визначенням очільника області деякі керівники РДА "заступили за червону лінію"

Фото: Главком

Про це Роман Боднар сказав під час сьогоднішньої пресконференції, пише RegioNews з посиланням на видання Прочерк.

Він розповів, що в ОДА контролюють діяльність керівників районів області.

Контроль має бути обов’язково. Уже є факти "заступу за червону лінію". По деяких головах райдержадміністрацій уже деякі сигнали є, я про це їм казав. Зараз перевіряємо інформацію. Якщо вона підтвердиться, можливо, будемо ухвалювати деякі кадрові рішення по райдержадміністраціях, – підсумував Боднар.

Нагадаємо, минулого тижня голова Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента Зеленського за незадовільну кадрову політику щодо підбору голів РДА в області.