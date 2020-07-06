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06 липня 2020, 19:25 1

Голова Черкаської ОДА Боднар анонсував звільнення окремих голів РДА

06 липня 2020, 19:25 1
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За визначенням очільника області деякі керівники РДА "заступили за червону лінію"
За визначенням очільника області деякі керівники РДА "заступили за червону лінію"
Фото: Главком
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Черкаська ОДА перевіряє факти недобросовісності окремих голів місцевих райдержадміністрацій.

Про це Роман Боднар сказав під час сьогоднішньої пресконференції, пише RegioNews з посиланням на видання Прочерк.

Він розповів, що в ОДА контролюють діяльність керівників районів області.

Контроль має бути обов’язково. Уже є факти "заступу за червону лінію". По деяких головах райдержадміністрацій уже деякі сигнали є, я про це їм казав. Зараз перевіряємо інформацію. Якщо вона підтвердиться, можливо, будемо ухвалювати деякі кадрові рішення по райдержадміністраціях, – підсумував Боднар.

Нагадаємо, минулого тижня голова Сумської ОДА Роман Грищенко отримав догану від президента Зеленського за незадовільну кадрову політику щодо підбору голів РДА в області.

звільнення Черкаси Черкаська область РДА ОДА голова Роман Бондар
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