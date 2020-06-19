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19 июня 2020, 17:12 6

В Украине зарегистрировали "Партию винничан"

19 июня 2020, 17:12 6
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Регистрация партии официально зафиксирована в министерстве юстиции
Регистрация партии официально зафиксирована в министерстве юстиции
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«Винничане» намерены перехватить стратегическую инициативу у «старых» партий и административных функционеров.

Об официальном названии первой местной партии Винничины стало известно из соцсетей, пишет RegioNews.

"Винничане" начали активную кампанию в информационном пространстве как альтернатива всем старым политическим партиям, для которых интересы Винницкой области являются в лучшем случае второстепенными, по отношению к общегосударственным проблемам и собственным политическим рейтингам.

"Партия Винничан" на данный момент состоит из инициативной группы, представители которой заявили об участии в местных выборах на основе открытия избирательных списков для всех, кто хочет, имеет соответствующие профессиональные качества и готов работать на развитие территориальных общин.

Председателем партии в госреестрах числится некто Коваленко Ольга. Каких-то публичных данных о ней местным СМИ найти не удалось.

Перший політичний бренд Вінниччини!

Ми це зробили! Тепер у вінничан є своя партія! ПАРТІЯ ВІННИЧАН!

Опубліковано Партія Вінничан Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Напомним, ранее на Винниччине создали Штаб спасения от политиков

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