В Украине зарегистрировали "Партию винничан"

Регистрация партии официально зафиксирована в министерстве юстиции

Регистрация партии официально зафиксирована в министерстве юстиции

Об официальном названии первой местной партии Винничины стало известно из соцсетей, пишет RegioNews.

"Винничане" начали активную кампанию в информационном пространстве как альтернатива всем старым политическим партиям, для которых интересы Винницкой области являются в лучшем случае второстепенными, по отношению к общегосударственным проблемам и собственным политическим рейтингам.

"Партия Винничан" на данный момент состоит из инициативной группы, представители которой заявили об участии в местных выборах на основе открытия избирательных списков для всех, кто хочет, имеет соответствующие профессиональные качества и готов работать на развитие территориальных общин.

Председателем партии в госреестрах числится некто Коваленко Ольга. Каких-то публичных данных о ней местным СМИ найти не удалось.

Перший політичний бренд Вінниччини! Ми це зробили! Тепер у вінничан є своя партія! ПАРТІЯ ВІННИЧАН! Опубліковано Партія Вінничан Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Напомним, ранее на Винниччине создали Штаб спасения от политиков