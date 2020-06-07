В одному з парків Вінниччини знайшли 600 артснарядів

Боєприпаси залишилися в сільському парку з часів Другої світової війни

Фото: ДСНС

Боєприпаси залишилися в сільському парку з часів Другої світової війни

600 снарядів часів Другої світової знайшли у сільському парку у Вінницькій області

В парковій зоні с. Спиченці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.

Село Спичинці відоме парком, розташованим навколо збудованого в кінці 19 століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, раніше десятки снарядів часів Другої світової війни знайшли на Дніпропетровщині.