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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 13:45 4

В одному з парків Вінниччини знайшли 600 артснарядів

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07 червня 2020, 13:45 4
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Боєприпаси залишилися в сільському парку з часів Другої світової війни
Фото: ДСНС
Боєприпаси залишилися в сільському парку з часів Другої світової війни

600 снарядів часів Другої світової знайшли у сільському парку у Вінницькій області

В парковій зоні с. Спиченці Погребищенського району Вінницької області викопали понад 600 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС.

Сапери вилучили 414 снарядів калібру 45 мм, 213 снарядів калібру 76 мм та один мінометний снаряд калібру 82 мм.

Село Спичинці відоме парком, розташованим навколо збудованого в кінці 19 століття палацу Собанських. Парк вже понад 20 років має статус об'єкта природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, раніше десятки снарядів часів Другої світової війни знайшли на Дніпропетровщині.


війна ліквідація Вінницька область ДСНС снаряди
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