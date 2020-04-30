Відлуння війни: на Дніпропетровщині знайшли десятки снарядів

Більше 50 бойових снарядів та мін часів Другої Світової війни знешкодили рятувальники ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: ДСНС України

Більше 50 бойових снарядів та мін часів Другої Світової війни знешкодили рятувальники ДСНС у Дніпропетровській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на офіційному сайті ДСНС України в Дніпропетровській області.

Про небезпечні знахідки рятувальникам повідомили одразу з кількох точок. Неподалік села Лугове у Петропавлівському районі місцевий мешканець знайшов 53 великокаліберні снаряди калібром 152 мм.

У Павлограді містянин під час прибирання території на вулиці Зарічній натрапив на 76 мм радянський снаряд.

У селі Бородаївка під час польових робіт чоловік знайшов 82 мм мінометну міну. У селі Веселе Поле селяни під час сільськогосподарських робіт натрапили на 76 мм снаряд.

За допомогою спецтехніки співробітники ДСНС звезли усі небезпечні знахідки на полігон та підірвали їх із дотриманням необхідних правил безпеки.

Як писали RegioNews раніше, 5 років тому на перегоні "Тернопіль-Березовиця” під час виконання господарських робіт виявили снаряд часів Другої світової війни.